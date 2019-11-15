Hazer Amani itiraf etti: Sıla'dan kıskandığım için yaptım!

Hazer Amani saçlarını soran gazetecilere "Ben Sıla'dan kıskandığım için yaptırdım" dedi.

15.11.2019 15:35 Magazin

Hazer Amani itiraf etti: Sıla'dan kıskandığım için yaptım! Hazer Amani önceki gün bir mekanda yeni yaşını kutladı. Ünlü şefi sevgilisi Sıla da bu mutlu gününde yalnız bırakmadı. Doğum günü kutlaması öncesi kapıda bekleyen muhabirlerin yanına gelerek onlarla sohbet eden Amani sorulara cevap verdi. Sıla ile her şeyin yolunda gittiğini söyleyen Amani gazetecilerin saçlarını sorması üzerine "Ben Sıla'dan kıskandığım için yaptırdım" açıklamasında bulundu.

Sıla'nın aşk imajı!

Sıla'nın aşk imajı!



"Sıla'nın eli çok lezzetli"

Ünlü şef, "Evde yemekleri kim yapıyor?" sorusuna da "Sıla'nın eli çok lezzetlidir. Zeytinyağlıları o yapar. Etli yemekleri de ben yapıyorum" cevabını verdi.

Sıla evlilik sorusuna bakın ne yanıt verdi?

Sıla evlilik sorusuna bakın ne yanıt verdi?



Sıla'dan romantik paylaşım:

Sıla'dan romantik paylaşım: "Sevgilim..."
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