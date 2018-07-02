Hazar Ergüçlü'nün yeni imajı!

Yönetmen Onur Ünlü ile aşk yaşayan Hazar Ergüçlü önceki akşam Cihangir’de objektiflere takıldı.

Magazin - 02.07.2018 09:30
Hazar Ergüçlü'nün yeni imajı!
Hazar Ergüçlü, önceki gün bir mekanda arkadaşlarıyla kahve içti. Mekan çıkışı gazeteciler ile ayaküstü sohbet eden Ergüçlü, kendisinden 19 yaş büyük sevgilisi Onur Ünlü hakkındaki soruları cevapsız bıraktı. Oyuncu, "Özel hayatım hakkında konuşmayı sevmiyorum" dedi. Keyifli haliyle dikkat çeken oyuncunun saçının arkasını kazıttığı, gözlerden kaçmadı.

Upuzun saçlarıyla şampuan markalarının reklam yüzü olan Ergüçlü yeni imajı hakkında, "Yakışmamış mı? Rol için kestirdim" dedi.

Hazar Ergüçlü ile Onur Ünlü barıştı!

Hazar Ergüçlü ile Onur Ünlü barıştı!



Onur Ünlü ile Hazar Ergüçlü birlikte görüntülendi! Ayrılık iddiaları asılsız çıktı!

Onur Ünlü ile Hazar Ergüçlü birlikte görüntülendi! Ayrılık iddiaları asılsız çıktı!
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