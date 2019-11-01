Güzel oyuncu Hazar Ergüçlü, iki yıl önce ‘Ulusal Yarışma’ adıyla düzenlenen festivalde ‘Kar’ filmi ile ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülü kazanmıştı.
İKİ YIL SONRA KAVUŞTU
Ergüçlü, kazandığı Altın Portakal ödülüne geçtiğimiz akşam Antalya'da düzenlenen törenle iki yıl sonra ödülüne kavuştu. Ünlü oyuncu festival tarihine adını yazdı.
ÇOK BEĞENİLDİ
Güzel oyuncu, ödül töreninde giydikleri, saçı ve makyajıyla tam puan aldı. Ödül töreninden fotoğraf paylaşan Ergüçlü'ye binlerce beğeni geldi.
Hazar Ergüçlü 2 yıl sonra ödülüne kavuştu!
Hazar Ergüçlü, ‘Ulusal Yarışma’da kazandığı Altın Portakal ödülünü iki yıl sonra Antalya’da aldı.
01.11.2019 17:34 Magazin