Hazar Ergüçlü 2 yıl sonra ödülüne kavuştu!

Güzel oyuncu Hazar Ergüçlü, iki yıl önce ‘Ulusal Yarışma’ adıyla düzenlenen festivalde ‘Kar’ filmi ile ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülü kazanmıştı.Ergüçlü, kazandığı Altın Portakal ödülüne geçtiğimiz akşam Antalya'da düzenlenen törenle iki yıl sonra ödülüne kavuştu. Ünlü oyuncu festival tarihine adını yazdı.Güzel oyuncu, ödül töreninde giydikleri, saçı ve makyajıyla tam puan aldı. Ödül töreninden fotoğraf paylaşan Ergüçlü'ye binlerce beğeni geldi.