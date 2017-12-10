Hazal Şenel ölümden döndü!

Magazin - 10.12.2017 15:20

Hazal Şenel'in son hali görenleri şaşırtıyor

"TÜRK MALI"NIN MELODİ'Sİ HAZAL ŞENEL İSYAN ETTİ!

HAZAL ŞENEL'İN TEPKİSİ: "YANDIK"

ATV'de ekrana gelen Bahtiyer Ölmez dizisinin oyuncusu Hazal Şenel, TEM Otoyolu'nda giderken emniyet şeridinde kaza geçiren bir motorcuyu fark etti ve aracı kullanan prodüksiyon çalışanına "Yardım edelim" diye ricada bulundu.Genç oyuncunun içinde bulunduğu araç, kaza geçiren motorcuya yaklaşırken bu kez zincirleme bir kaza daha oldu ve orta şeride geçtiklerinde peşlerindeki iki araç peş peşe çarpıştı. Üç aracın kullanılmaz hale geldiği kazada can kaybı yaşanmadı.Kazayı ufak sıyrıklarla atlatan Hazal Şenel, hemen hastaneye götürüldü. Olay sonrası büyük şok yaşayan genç oyuncu, sosyal medyadan emniyet şeridinin ve emniyet kemerinin önemini anlatan paylaşım yaptı.Hazal Şenel paylaşımına, 'Dün set dönüşü bir kaza geçirdik. Herkes bilir, söyler. Emniyet kemeri şart! Ben ilk defa böyle bir olay yaşadım ve ne kadar hayati olduğunu tecrübe ettim.' notunu düştü.Kaynak: medyatava.com