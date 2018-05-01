Hazal Kaya'dan aşk itirafı!

Magazin - 01.05.2018 09:50

Yeni sezon kıyafetleri içinde birbirinden renkli pozlar veren oyuncu, röportajda özel hayatıyla ilgili soruları da yanıtladı. Uzun zamandır Ali Atay’la birlikte olan Kaya, “Şu anda aşk, hayatımın en güzel yerinde duruyor! Keyfim çok yerinde, şahane bir dönem benim için” dedi. Oyuncu, şanslı biri olup olmadığı sorusuna ise “Hepimiz insanız, hayat zor. Emin olun kendi şansımı kendim yarattım” diye yanıt verdi. (Kaynak: elele.com.tr )