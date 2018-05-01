Yeni sezon kıyafetleri içinde birbirinden renkli pozlar veren oyuncu, röportajda özel hayatıyla ilgili soruları da yanıtladı. Uzun zamandır Ali Atay’la birlikte olan Kaya, “Şu anda aşk, hayatımın en güzel yerinde duruyor! Keyfim çok yerinde, şahane bir dönem benim için” dedi. Oyuncu, şanslı biri olup olmadığı sorusuna ise “Hepimiz insanız, hayat zor. Emin olun kendi şansımı kendim yarattım” diye yanıt verdi. (Kaynak: elele.com.tr )
Hazal Kaya'dan aşk itirafı!
Adını “Aşk-ı Memnu” dizisinin Nihal’i olarak duyuran, şu sıralar “Bizim Hikaye” dizisiyle seyirci karşısında olan Hazal Kaya, Elele dergisinin mayıs sayısı için objektif karşısına geçti.Magazin - 01.05.2018 09:50
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