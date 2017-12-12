Aşçılık merakıyla bilinen ve kursa giderek bu alanda kendini geliştiren ünlü oyuncu Hazal Kaya, restoran açma hayalini erteledi. İtalya’da restoran açacağı konuşulan oyuncu, rotasının aksine ABD olduğunu söyledi. Yeni dizisi nedeniyle bu hayalini şimdilik askıya alan oyuncu, “İtalya değil ama Amerika’da restoran açma hayalim var hâlâ… Bu işi de çok sevdiğim insanlarla yapacaktım” dedi.
Hazal Kaya o hayalini erteledi!
ABD'de restoran açma hayali kuran Hazal Kaya'nın yeni dizisi nedeniyle bu hayalini ertelediği iddia edildi.Magazin - 12.12.2017 21:50
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