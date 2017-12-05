Adele’nin rahatsızlığı olarak bilinen anksiyete (kaygı bozukluğu) hastalığına Hazal Kaya da yakalandı. Yaşadığı rahatsızlık nedeniyle her konser öncesi anksiyete nöbetleri geçiren Adele gibi Hazal Kaya da aynı sorundan mustarip! RaniniTV’ye röportaj veren Kaya, ‘İleri seviye anksiyete hastasıydım, artık toparlandım çok iyiyim’ açıklamasını yaparak hastalığı hakkında ilk kez açıklama yaptı.
Kaynak: akşam.com.tr
Hazal Kaya, hastalığı hakkında konuştu!
Anksiyete (kaygı bozukluğu) hastalığına yakalanan Hazal Kaya, hastalığıyla ilgili ilk kez konuştu.Magazin - 05.12.2017 17:05
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