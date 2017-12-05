Hazal Kaya, hastalığı hakkında konuştu!

Anksiyete (kaygı bozukluğu) hastalığına yakalanan Hazal Kaya, hastalığıyla ilgili ilk kez konuştu.

Magazin - 05.12.2017 17:05
Hazal Kaya, hastalığı hakkında konuştu!
Adele’nin rahatsızlığı olarak bilinen anksiyete (kaygı bozukluğu) hastalığına Hazal Kaya da yakalandı. Yaşadığı rahatsızlık nedeniyle her konser öncesi anksiyete nöbetleri geçiren Adele gibi Hazal Kaya da aynı sorundan mustarip! RaniniTV’ye röportaj veren Kaya, ‘İleri seviye anksiyete hastasıydım, artık toparlandım çok iyiyim’ açıklamasını yaparak hastalığı hakkında ilk kez açıklama yaptı.

FOTOĞRAF GALERİSİ İÇİN TIKLAYINIZ

Kaynak: akşam.com.tr
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Hazal Kaya, Adele

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

MAGAZİN HABERLERİ

  • Tarkan'ın #tbt pozu!
  • Aleyna Hollywood'da ev tuttu!
  • Yıldız Tilbe'den çok sert tepki!
  • Dubai'ye Tuba damgası!
  • Dilan Çiçek Deniz'e bir şok daha!
  • Nur Yerlitaş'a bir şok daha!
  • Doğumdan bir kaç dakika önce...
  • Tacı alınan Itır Esen'e son darbe!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Eşinden veto mu geldi?

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Murat Boz da takipten çıktı!
  • Çağatay Ulusoy, Los Angeles'ta fena yakalandı!
  • İrem Derici, Murat Boz'a hesap sordu!
  • Özcan Deniz kötü haberi galada aldı!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Murat Boz: Burak benim kardeşim
  • Serenay Sarıkaya: Kendinize inanın!
  • İrem Derici'nin yeni aşkı kim?
Murat Boz da takipten çıktı!