Hayrettin'in aylık kazancı...

Sosyal medyadan yayınladığı videolarla popüler olan Hayrettin aylık kazancını açıkladı!

Magazin - 02.12.2017 18:00
Hayrettin'in aylık kazancı...
Hayrettin sosyal medya mecraları üzerinden yaptığı paylaşımlarla adını duyurdu. Televizyonda da bir şov programı yapan ama program yayından kalkınca uzaklaşan ve ağırlığı sosyal medyaya veren Hayrettin aylık kazancını açıkladı. Hayrettin, HT Magazin'e verdiği röportajda şunları söyledi.


"Benim esas dükkân sosyal medyada. Aylık ortalama 40 bin TL kazanıyorum. Bu rakamları görmesem sosyal medyada var olamazdım. Akarken, doldurmak lazım tabii. Hayrettin markasını biraz daha geliştirip Amerika, Hollanda, Afrika, Fransa gibi dünyanın dört bir yanında, farklı milletten insanları şakalamak istiyorum."
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Bağlantılar: Hayrettin

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