Havalı, beklenmedik ve cesur

Siyah danteller ve deri ceket ile yarattığınız stilinizi tamamlayacak yeni “Wicked” parfümü 8 Ağustos’ta Victoria’s Secret mağazalarında!

Kadın-Moda - 01 Ağustos 2017 11:08
Havalı, beklenmedik ve cesur
Victoria’s Secret koku ailesinin sevilen üyelerinden Crush, yepyeni, karanlık ve keskin bir tarzla buluşuyor. Bu cesur koku, tıpkı bir dantel gibi baştan çıkarıcı frezya ile duygusallığı doruklarda yaşatırken siyah şeker koku notalarına tatlılık ekliyor. Tahiti Vanilyası ise kadifemsi bir yapıyla tüm notaları bir araya getiriyor. Havalı, beklenmedik ve cesur…
Flörtöz Crush, şimdi Wicked ile çılgın ve muzip!
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Bağlantılar: Victoria’s Secret

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