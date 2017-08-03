Hava kirliliğiyle mücadelede ‘kirlilik tüneli

İngiltere’de otoyolları, yola yakın evleri araçların egzoz dumanından korumak için, ‘havakirliliği tünelleri’ ile kaplama fikri tartışılıyor.

Teknoloji - 03 Ağustos 2017 16:37

İngiltere Karayolları, hava kalitesini yükseltmek amacıyla, kirli havayı emebilecek ileri teknoloji ürünü bir malzeme kullanılarak otoyolların etrafını hava kirliliği tünelleriyle kapatma konusunun tartışıldığını duyurdu.



Yapılan testlerin, dizel motorların çıkardığı ve akciğer kanserine yol açan, nitrojen dioksit gazını emebilen bir malzeme ile yürüttüklerini bildiren İngiltere Karayolları, sistemin Hollanda’da ulaştığı başarıdan sonra, Hollandalı mühendislerle birlikte çalışıldığını söyledi.



KAYNAK: DHA

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