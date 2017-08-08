Hatice'den Mustafa Erdoğan itirafı!

Magazin - 08 Ağustos 2017 15:04

Mustafa Erdoğan ile Hatice'nin mesajlaşması deşifre oldu!

Şarkıcı Hatice ile Mustafa Erdoğan'ın mesajlaşması deşifre oldu ve yazışmaları basında yer aldı. Mustafa Erdoğan, mesajlarla ilgili "Hatice bizim arkadaşımız. Bostancı’da gösterimize geldi, kendisine teşekkür ederiz. Hatta kuliste oturduk, sohbet ettik. Sağ olsun gösterilerimizi beğeniyor. O mesajlar da kesinlikle arkadaşça mesajlardır" açıklamasında bulundu.Hatice ise sosyal medyada hesaplarında şu açıklamayı paylaştı:"Ben işinde gücünde, sağlıklı yaşam tarzıyla, sporuyla, düzenli hayatıyla, insanlara olan sevgisiyle ve aile değerleine önem veren kişiliğiyle bilinen biriyim. Mustafa Erdoğan beyle çıkan bu haberler talihsiz bir olayın patlamasıyla gündeme gelmiştir! Instagram adresim 2 hafta önce hacklendi ve bu mesajlar sızdırılmış medyaya. Lüfen biraz duyarlı olalım, bilip bilmeden yorum yapmayın! İnsaları karalamak saniyelik bir durum ama o karayı temizlemek zor olsa gerek. Mesajlarda aşırıya kaçan, iki tarafı da zora koşan bir uslup yok. Ben Mustafa beyin gösterisini de izledim ve ayakta alkışladım. Kendisi saygı duyduğum bir insandır. Böyle bir şeyi reklam olarak düşünmem bile. Aldığım aile terbiyesine ters. Burada bir ayıp varsa insanların sosyal medya hesaplarını ele geçiren ahlaksız ucube diye tarif edeceğim bunun başka bir açıklaması olamaz. Hepimizin bir ailesi ve ona uygun aile yasantılarımız var. Yapmayın, yazıktır, günahtır. Benim bu dünyada bir babam bile yokken bir yanim yarimken ve attığım her adımda ailemi değer yargılarımı düşünüp öyle atıyorken biraz sağduyu bu inanin zor degil biraz empati biraz vicdan magazinci arkadaslarımı asla suçlamıyorum ben de magazinci olsam böyle bir haberi yapmaktan kaçınmam ama bu haberler siz değerli halka ulastığında herkes ölçülü ölçüsüz konuşuyor yazıyor lütfen biraz sağduyu."