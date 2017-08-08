Hatice'den Mustafa Erdoğan itirafı!

Hatice basına sızan mesajlaşma ile ilgili açıklamada bulundu.

Magazin - 08 Ağustos 2017 15:04
Hatice'den Mustafa Erdoğan itirafı!
Şarkıcı Hatice ile Mustafa Erdoğan'ın mesajlaşması deşifre oldu ve yazışmaları basında yer aldı. Mustafa Erdoğan, mesajlarla ilgili "Hatice bizim arkadaşımız. Bostancı’da gösterimize geldi, kendisine teşekkür ederiz. Hatta kuliste oturduk, sohbet ettik. Sağ olsun gösterilerimizi beğeniyor. O mesajlar da kesinlikle arkadaşça mesajlardır" açıklamasında bulundu.

Mustafa Erdoğan ile Hatice'nin mesajlaşması deşifre oldu!

Mustafa Erdoğan ile Hatice'nin mesajlaşması deşifre oldu!



Hatice ise sosyal medyada hesaplarında şu açıklamayı paylaştı:

"Ben işinde gücünde, sağlıklı yaşam tarzıyla, sporuyla, düzenli hayatıyla, insanlara olan sevgisiyle ve aile değerleine önem veren kişiliğiyle bilinen biriyim. Mustafa Erdoğan beyle çıkan bu haberler talihsiz bir olayın patlamasıyla gündeme gelmiştir! Instagram adresim 2 hafta önce hacklendi ve bu mesajlar sızdırılmış medyaya. Lüfen biraz duyarlı olalım, bilip bilmeden yorum yapmayın! İnsaları karalamak saniyelik bir durum ama o karayı temizlemek zor olsa gerek. Mesajlarda aşırıya kaçan, iki tarafı da zora koşan bir uslup yok. Ben Mustafa beyin gösterisini de izledim ve ayakta alkışladım. Kendisi saygı duyduğum bir insandır. Böyle bir şeyi reklam olarak düşünmem bile. Aldığım aile terbiyesine ters. Burada bir ayıp varsa insanların sosyal medya hesaplarını ele geçiren ahlaksız ucube diye tarif edeceğim bunun başka bir açıklaması olamaz. Hepimizin bir ailesi ve ona uygun aile yasantılarımız var. Yapmayın, yazıktır, günahtır. Benim bu dünyada bir babam bile yokken bir yanim yarimken ve attığım her adımda ailemi değer yargılarımı düşünüp öyle atıyorken biraz sağduyu bu inanin zor degil biraz empati biraz vicdan magazinci arkadaslarımı asla suçlamıyorum ben de magazinci olsam böyle bir haberi yapmaktan kaçınmam ama bu haberler siz değerli halka ulastığında herkes ölçülü ölçüsüz konuşuyor yazıyor lütfen biraz sağduyu."
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Hatice, Mustafa Erdoğan

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Serenay Aktaş: 'Asamoah'ın önüne beni alın'
  • Cem Yılmaz Birgi'de görüntülendi
  • Çitos Efe'den al haberi! Yine kırdı geçirdi
  • Arda Turan'ı kızdıracak sözler
  • Ünlü manken hırsızlık yaparken yakalandı

Serenay Aktaş: 'Asamoah'ın önüne beni alın'

MAGAZİN HABERLERİ

  • Vergi rekortmeni ünlüler!
  • "Kilodan düğmeleri kapanmıyor"
  • Ebru Şallı photoshop'u abartınca
  • Demet Akalın o iddiayı yalanladı!
  • Beren istemedi, Özge kaptı!
  • Bu iddia çok konuşulur!
  • Olay mesajlar deşifre oldu!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Kendisini affettirmeye çalışıyor!
  • Sinan Akçıl: Utanıyorum!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Yıldız Tilbe'nin flaş 'O Ses Türkiye' kararı!
  • Adriana Lima'dan Metin Hara'ya 'Dan Dan'lı mesaj!
  • Eşinin rolünü eski aşkına verdi!
  • Çağla'nın kanatları olay oldu!
  • Serdar Ortaç: Eşime bakmalarına alıştım
  • Aras Bulut İynemli gözaltına mı alındı?
  • Fahriye Evcen'in fotoğrafı kopya çıktı!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
Yıldız Tilbe'nin flaş 'O Ses Türkiye' kararı!