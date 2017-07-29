Hatice Şendil: Önce oğlum sonra dizi

Magazin - 29 Temmuz 2017 09:30

Hatice Şendil oğluyla ilk kez fotoğrafını paylaştı!

Hatice Şendil anne oldu

Hatice Şendil’den aşk karesi

İki ay önce anne olan Hatice Şendil ve eşi Burak Sağyaşar, hastane kontrolüne getirdikleri oğulları Can’la objektiflere takıldı.Bebek arabasını ters çevirerek çocuğunun fotoğraflarının çekilmesini istemeyen Şendil, “Tekrar setlere dönecek misiniz?” sorusuna, “Evet çok istiyorum ancak oğlumun biraz büyümesi lazım. Şu an onu bırakıp bir projede yer almam doğru olmaz” şeklinde konuştu.Kaynak: gazetevatan.com