Hatice Şendil: Güneşli günlerde makyaj gerekmez

Magazin - 30.06.2018 15:18

Hatice Şendil 1 yıl önce oğlu Can'ı kucağına almıştı. Doğumun ardından da hızla kilo vermeye başladı. Oyuncu kısa sürede eski formuna kavuştu. Güzel oyuncu eşi ve oğlu ile tatile çıktı. Tatilden kareleri sosyal medya hesabına yükleyen Hatice Şendil paylaşımının altına şöyle yazdı: "Güneşli günlerde makyaj gerekmez"İşte o görüntüler: