Hatice Şendil: Güneşli günlerde makyaj gerekmez

Makyajsız fotoğraflarını Instagram'a yükleyen Hatice Şendil paylaşımının altına şöyle yazdı: "Güneşli günlerde makyaj gerekmez"

Magazin - 30.06.2018 15:18
Hatice Şendil: Güneşli günlerde makyaj gerekmez
Hatice Şendil 1 yıl önce oğlu Can'ı kucağına almıştı. Doğumun ardından da hızla kilo vermeye başladı. Oyuncu kısa sürede eski formuna kavuştu. Güzel oyuncu eşi ve oğlu ile tatile çıktı. Tatilden kareleri sosyal medya hesabına yükleyen Hatice Şendil paylaşımının altına şöyle yazdı: "Güneşli günlerde makyaj gerekmez"

İşte o görüntüler:
Fotoğraflar için tıklayın
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Hatice Şendil

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

Bunlarda ilginizi çekebilir:

Hazar Ergüçlü isyan etti! Hazar Ergüçlü isyan etti!
Ünlü isimler de tepkili! Ünlü isimler de tepkili!
Feyza Aktan'a kayınvalide desteği! Feyza Aktan'a kayınvalide desteği!
Aslı Enver, Boz cephesini sildi! Aslı Enver, Boz cephesini sildi!
Kenan parayı geri ödememiş! Kenan parayı geri ödememiş!
Sinan Akçıl'ın yeni imajı! Sinan Akçıl'ın yeni imajı!
İşte son günlerin en çok yakışan çifti! İşte son günlerin en çok yakışan çifti!
Rodrigues'e dev talip! Rodrigues'e dev talip!
Ünlü oyuncu tüm bakışları üzerinde topladı! Ünlü oyuncu tüm bakışları üzerinde topladı!
Şok sözler! "Caner görürse boşanır!" Şok sözler! "Caner görürse boşanır!"
Berkay Hardal başrole hazırlanıyor! Berkay Hardal başrole hazırlanıyor!
Demet Akalın’a ‘mülteci’ davası! Demet Akalın’a ‘mülteci’ davası!

MAGAZİN HABERLERİ

  • Serdar Ortaç'tan 'bebek' açıklaması!
  • Gülşen o iddialara yanıt verdi!
  • Zehra'nın arkasına saklandı!
  • Aleyna Tilki oyuncak sevdasını abarttı!
  • Parti için Kız Kulesi'ni kapattılar!
  • Derya Balta'nın son hali şoke etti!
  • Ekin Türkmen fiziğiyle büyüledi!
  • Küvet pozu olay yarattı!
  • Deniz Çakır ateş püskürdü!
  • Amine Gülşe'ye 15 milyon TL’lik düğün hediyesi!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Survivor'da bir aşk bombası daha!
  • 'Çukur'a bomba transfer!
  • Eda Ece'den 'Yasak Elma' itirafı!
  • Elçin Sangu yalanladı!
  • Bella Hadid seksi selfie'siyle rezil oldu!
  • Pınar Altuğ'u kızdıran mesaj!
  • Seren Serengil ve Yaşar İpek'in aşk pozu!
  • Survivor Nagihan Karadere iddialara ateş püskürdü!
Survivor'da bir aşk bombası daha!