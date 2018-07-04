Hatice, ‘Adı Aşk’ adlı sinema filminde Faslı oyuncu Mariam Hussein'le beraber başrolleri paylaşarak Arap ülkelerinde adından sıkça söz ettiren oyuncu Mustafa Yabaş ile birlikte ilk kez objektiflere yansıdı.
İlişkiler hakkında konuşmaktan kaçınan Hatice ile Mustafa Yabaş, objektiflere poz verdikten daha sonra bir restorana geçerek baş başa öğle yemeği yedi.
Hatice ile Mustafa Yabaş ilk kez görüntülendi!
Şarkıcı Hatice, önceki gün Vadistanbul AVM'de yeni sevgilisiyle görüntülendi.Magazin - 04.07.2018 18:03
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Bağlantılar: Hatice Şendil, Mustafa Yabaş
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