Hassas ciltler için tüyolar!

Cildimiz neden soğuk aylarda daha fazla kuruyor?

Güzellik - 08.12.2017 12:37

Cildimiz havadan, nemden, beslenme alışkanlıklarımızdan etkilenip deformasyona uğrayabiliyor. Özellikle kış aylarında cilt kuruluğu, çatlamalar meydana gelmektedir.



İşte cilt kuruluğunu azaltmak için yöntemler...





Maden Suyu, Kil Ve Badem Yağı Karışımı



Bir kabın içerisine;



1 su bardağı doğal maden suyu



2 yemek kaşığı kil yağı



2 yemek kaşığı badem yağı ekleyin ve karıştırın. Bu karışımı yüzünüze maske olarak uygulayın. Yarım saat bekleyin ve sonrasında ılık su ile temizleyin.



Limon Suyu, Zeytinyağı ve Maden Suyu Karışımı





Bir kabın içerisine;



1 yemek kaşığı limon suyu



1 yemek kaşığı zeytinyağı



1 su bardağı maden suyu ekleyin ve karıştırın. Bir bez yardımıyla kurumuş cildinizin üzerine uygulayın. 20 dakika sonra ılık su yardımı ile durulayın.



Karbonat, Yoğurt, Zeytinyağı ve Limon Suyu Karışımı





Bir kabın içerisine;



2 çay kaşığı karbonat



3 yemek kaşığı yoğurt



2 çay kaşığı zeytinyağı



5 damla limon suyu ekleyin ve hepsini birbirine güzel bir şekilde karıştırın. Hazırladığınız karışımı fazla bekletmeden ve göz çevrenize sürmeden yüzünüze maske olarak uygulayın. 10 dakika bekledikten sonra ılık su yardımı ile yüzünüzü temizleyin.



Haftada 1, ayda toplamda en fazla 5 kez uygulamanız yeterli.

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