50 yıldan fazla oyunculuk kariyerine sahip olan ve Star Wars ve Indiana Jones gibi efsanevi serilerde büyük rolleri üstlenen Harrison Ford'un, bir animasyon filminde bugüne kadar hiç rol almaması garipseniyordu.
75 yaşındaki aktör, bu tabuyu yıktı ve "Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı" filminin devamının seslendirme kadrosuna dahil oldu.
Yeni bir habere göre, Ford ilki beğeniyle karşılanan animasyon filminin baş karakterini seslendirecek. İlk filmin baş karakterini seslendiren komedyen Louis C.K. geçen yıl bir dizi cinsel taciz suçlamasıyla suçlanınca stüdyo tarafından kapı dışı edildi.
Harrison Ford kariyerinde bir ilk yaşayacak!
50 yılı geçkin oyunculuk kariyerine sahip Harrison Ford, kariyerinde bir ilk yaşayacak.Sinema - 27.04.2018 10:40
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Bağlantılar: Harrison Ford, Star Wars ve Indiana Jones
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