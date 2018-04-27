Harrison Ford kariyerinde bir ilk yaşayacak!

50 yılı geçkin oyunculuk kariyerine sahip Harrison Ford, kariyerinde bir ilk yaşayacak.

Sinema - 27.04.2018 10:40
Harrison Ford kariyerinde bir ilk yaşayacak!
50 yıldan fazla oyunculuk kariyerine sahip olan ve Star Wars ve Indiana Jones gibi efsanevi serilerde büyük rolleri üstlenen Harrison Ford'un, bir animasyon filminde bugüne kadar hiç rol almaması garipseniyordu.

75 yaşındaki aktör, bu tabuyu yıktı ve "Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı" filminin devamının seslendirme kadrosuna dahil oldu.

Yeni bir habere göre, Ford ilki beğeniyle karşılanan animasyon filminin baş karakterini seslendirecek. İlk filmin baş karakterini seslendiren komedyen Louis C.K. geçen yıl bir dizi cinsel taciz suçlamasıyla suçlanınca stüdyo tarafından kapı dışı edildi.
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

Bunlarda ilginizi çekebilir:

Engin Akyürek'in yeni filminde sürpriz gelişme! Engin Akyürek'in yeni filminde sürpriz ...
Yorgun Serenay! Yorgun Serenay!
Kiralık Aşk'ın yapımcısından yeni dizi: Deli Fişek! Kiralık Aşk'ın yapımcısından yeni dizi: Deli ...
Rekora doymuyor! Rekora doymuyor!
Yaşar İpek'in zor anları! Yaşar İpek'in zor anları!
Asena Atalay kaybetti! Asena Atalay kaybetti!
Sedef Avcı'dan 'Fatih' tüyosu! Sedef Avcı'dan 'Fatih' tüyosu!
Murat Boz'u içeri aldı, işten kovuldu! Murat Boz'u içeri aldı, işten kovuldu!
Netflix Çağatay Ulusoy'u dünyaya tanıttı! Netflix Çağatay Ulusoy'u dünyaya tanıttı!

SİNEMA HABERLERİ

  • "Cici Babam" gişenin lideri!
  • Tosun karakterinden açıklama!
  • Vin Diesel’li ‘xXx 4’ yolda!
  • Pera Film'den 23 Nisan'a özel program!
  • 71. Cannes Film Festivali'nin programı açıklandı!
  • Batgirl beyazperde için hazırlanıyor!
  • Jumanji 3 geliyor!
  • 'Can Feda' Almanya'da yasaklandı!
  • "Kral Şakir" sinema filmi geliyor!
  • Çiftlik Bank film oluyor!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Merve Boluğur'dan sosyal medyayı sallayan poz!
  • Serenay Sarıkaya'dan muhteşem performans!
  • Yusuf Çim’in set arkadaşları!
  • İşte Deniz Seki'nin yeni sevgilisi!
  • Özge Ulusoy'dan bikinili #tbt
  • Selin Şekerci ile Caner Cindoruk aşk mı yaşıyor?
  • Fatih Altaylı'dan Demet Akalın'a sert çıkış!
  • Murat Dalkılıç kaza mı geçirdi?
Merve Boluğur'dan sosyal medyayı sallayan poz!