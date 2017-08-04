Harika Uygur, Avrupa’nın en iyi cast direktörü seçildi

Harika Uygur, Locarno Film Festivali’nde 'Avrupa Cast Direktörü' ödülünü aldı. Uygur, 'Mustang' filmindeki cast çalışmasıyla, 24 ülkeden 83 üyesi bulunan International Casting Directors Network (ICDN) tarafından verilen ödülü, 16 aday arasından kazanan isim oldu.

Kültür-Sanat - 04 Ağustos 2017 19:44

Türkiye'de evrensel ölçütte cast direktörlüğü yapan ilk kişi olarak tanınan Harika Uygur, Deniz Gamze Ergüven'in yönetmenliğini yaptığı ‘Mustang’ filmindeki cast çalışmasıyla Locarno Film Festivali'nde ‘Avrupa Cast Direktörü’ ödülünün sahibi oldu.



400 davetlinin katıldığı, Locarno'daki Hotel Rinascente’de düzenlenen törende ödülünü ünlü oyuncu Alexander Fehling'den alan Harika Uygur, “Ödülümü tüm dünyada ve özellikle ülkemde, odalarında sessiz kalmaya zorlanan tüm çocuklara adıyorum. Ve onlara ‘Mustang' ruhu diliyorum.” şeklinde konuştu.



2016'da Yabancı Dilde En İyi Film dalında Oscar'a aday olan ‘Mustang’, Türkiye'de kırsal kesimindeki muhafazakâr geleneklerle mücadele eden beş kız kardeşin hikâyesini anlatıyor. ‘Mustang’in daha önce tanınmayan genç ve yetenekli oyuncuları, Elit Işcan, Güneş Nezihe Şensoy, Doğa Zeynep Doğuşlu, İlayda Akdoğan ve Tuğba Sunguroğlu'nun birbirlerine olan benzerlikleri ve aralarında uyumla dikkat çekiyor.



HARİKA UYGUR KİMDİR?

Harika Uygur İstanbul’da doğdu. Okul yıllarının sonlarında uzun yıllar Osman F. Seden’in yönetmen yardımcısı olarak çalıştı.



Sektörün en önemli şirketlerinden olan IFR’ye 1994 yılında katıldı. Ezel Akay’ın yönetmen yardımcılığından sonra 1997 yılında cast direktörü olarak çalışmaya başladı. 2000 yılında İstanbul’a geri dönüp kendi adına cast direktörlüğü şirketini kurdu. 2009 yılında European Film Promotion’a (EFP) bağlı Uluslararası Cast Direktörleri Birliği’ne (ICDN) katıldı. 2012 yılında Türsak Vakfı üyesi oldu. Yine aynı yıl merkezi USA'da bulunan dünyanın en büyük Cast Direktörleri Birliği olan CSA'dan davet alarak ilk uluslararası üyelerinden biri oldu. “Yekta Kopan ile Okumak ve Yazmak” isimli workshop’a katılarak girdiği yazma sürecinin sonunda kolektif bir proje hazırladılar. Bu proje “İpekli Mendil” isimli öykü sözlüğüne dönüştü ve 2014 yılının Aralık ayında Can Yayınları'ndan yayınlandı. Yine Yekta Kopan'ın “Fil Mezarlığı” adlı hikâyesinden yola çıkarak bir kısa film yönetti. Kısa filmiyle Cannes Film Festivali Kısa Film Köşesi’ne katıldı. 2016 yılının Mayıs ayında, verdiği workshopla aynı ismi taşıyan “Bu Rol Senin” Destek Yayınları’ndan yayımlandı.



Üç Maymun, Mustang, Nokta, Sarmaşık, Araf gibi uluslararası alanda da başarı göstermiş pek çok yerli yapımın cast direktörlüğünü yapan Harika Uygur, G.O.R.A., Neredesin Firuze, Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü, Uzun Hikaye, Silsile, Tatlı Biber Diyarım gibi popüler yapımlarda da oyuncu seçimi görevini üstlendi. Uygur, halen birçok reklam, sinema filmi ve TV dizisinin cast çalışmalarını yürütmektedir.



Kaynak: sozcu.com.tr

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