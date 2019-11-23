Harika Avcı'dan iddialara yanıt geldi!

Geçtiğimiz günlerde çıkan haberlerde Yeşilçam'ın önemli isimlerinden Harika Avcı'nın zorlu günler geçirdiği, evini kaybettiği ve bir pansiyonda yaşadığı iddia edilmişti. Avcı, sosyal medya hesabından iddialara cevap verdi.Harika Avcı, sosyal medyada yaptığı paylaşımlar iddiaları yalanlayıp "Canlarım; merakınızı gidermek istedim. Hakkımda çıkan haberler asılsızdır. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Teşekkürlerimle..." dedi.Ciğerci, Avcı'nın paylaşımının altına "Ne mutlu! Çok üzüldüm, büyüklüğünden istediğim sabahtan beri. Ben de sevindim" yorumunu yaptı.