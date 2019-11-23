Geçtiğimiz günlerde çıkan haberlerde Yeşilçam'ın önemli isimlerinden Harika Avcı'nın zorlu günler geçirdiği, evini kaybettiği ve bir pansiyonda yaşadığı iddia edilmişti. Avcı, sosyal medya hesabından iddialara cevap verdi.
YALANLADI
Harika Avcı, sosyal medyada yaptığı paylaşımlar iddiaları yalanlayıp "Canlarım; merakınızı gidermek istedim. Hakkımda çıkan haberler asılsızdır. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Teşekkürlerimle..." dedi.
SELİN CİĞERCİ'DEN DESTEK
Ciğerci, Avcı'nın paylaşımının altına "Ne mutlu! Çok üzüldüm, büyüklüğünden istediğim sabahtan beri. Ben de sevindim" yorumunu yaptı.
Harika Avcı'dan iddialara yanıt geldi!
Yeşilçam'ın önemli isimlerinden Harika Avcı'nın zorlu günler geçirdiği iddia edilmişti.
23.11.2019 16:28 Magazin