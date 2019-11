Hangi bitki çayı ne zaman tüketilmemeli?

Can, ıhlamur ile ilgili hamileleri uyardı; "Ihlamur çayı kan sulandırıcı etkisinden dolayı kanamalara sebebiyet verebiliyor. Hamilelikte tüketilmemesi gerekiyor. İlaç etkileşimlerinden dolayı kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışın." dedi.Can, yüksek zencefil tüketiminin kanamaya neden olacağının altını çizerek "Sedef veya safra kesesi hastalığında yüksek miktarda zencefil tüketimi kanamaya neden olacağından dikkatli olunmalı. Zencefil tüketiminin anne karnındaki bebeğin gelişimini olumsuz etkilediğine yönelik de birçok çalışma bulunuyor. Zencefil, pıhtılaşma bozukluğuna sahip kişilerin kullandığı ilaçlarla etkileşime girerek ilaçların fonksiyonunu engellediğinden, aynı anda birden fazla ilaç kullanıyorsanız zencefil tüketimi hakkında doktorunuza veya diyetisyeninize mutlaka danışın." dedi.Beslenme ve Diyet Uzmanı Deniz Nadide Can, adaçayının tehlikelerinden bahsederek "Mide ve onikiparmak bağırsak ülseri olan kişiler, hepatit ve akut gastrit hastaları, düşük yapma riskini artıran bazı maddeler içerdiğinden hamileler ve emziren anneler tüketmemeli. Fazla adaçayı kullanımının beyine toksit olabileceği kanıtlandığından epilepsi hastaları da adaçayı tüketmekten kaçınmalı." dedi.Naide Can, "Papatya çayı bazı alerjik reaksiyonlara yol açabilirken kan sulandırıcı ilaçlar ile etkileşime girebileceğinden dolayı bu tür ilaçlar ile birlikte kullanmayın. Gebelik dönemi ve emzirme döneminde tüketmeden önce mutlaka doktorunuza ya da diyetisyene danışın. Yine çocuklarda ne tür yan etkilere yol açtığına dair yeterli çalışma bulunmadığından çocukların ve bebeklerin tüketmemesi gerekiyor." dedi.Can, en sık tüketilen yeşil çay için "Yeşil çayın aşırı tüketimi özellikle hamileler için oldukça tehlikeli olduğundan doktora danışmadan kesinlikle tüketilmemeli. Ayrıca yeşil çayın fazla tüketilmesi durumunda vücuttan olması gerekenden fazla sıvı atımı gerçekleşip bu durum kalsiyum atılımını ilerleyen süreçlerde etkileyerek osteoporoz gibi kemik hastalıklarına da yol açabiliyor. Tansiyon ilaçların etkinliğini artırabileceğinden dolayı yüksek tansiyonu olanların yeşil çay tüketmesi sakıncalı." dedi.