Hande Yener nişanlısından yine ayrıldı!

Magazin - 26.04.2018 14:10

Hande Yener nişanlısı ile yollarını ayırdı!

Bu yaz çıkaracağı İngilizce albümü sonrası kendisinden 12 yaş küçük Ümit Cem Şenol'la evleneceklerini açıklayan Hande Yener, nişanlısıyla yüzükleri attı. Daha önce de ayrılıp barışan çiftin, bu kez ayrılık nedenleri henüz bilinmiyor.İkili bu yol ayrımı sonrasında Instagram hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bıraktılar.