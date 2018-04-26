Hande Yener nişanlısından yine ayrıldı!
Geçen sene manken Ümit Cem Şenol'la nişanlanarak evliliğe ilk adımı atan Hande Yener cephesinden yine ayrılık haberi geldi.
Magazin - 26.04.2018 14:10
Bu yaz çıkaracağı İngilizce albümü sonrası kendisinden 12 yaş küçük Ümit Cem Şenol'la evleneceklerini açıklayan Hande Yener, nişanlısıyla yüzükleri attı. Daha önce de ayrılıp barışan çiftin, bu kez ayrılık nedenleri henüz bilinmiyor.
İkili bu yol ayrımı sonrasında Instagram hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bıraktılar.
Hande Yener nişanlısı ile yollarını ayırdı!
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