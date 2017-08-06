Hande Subaşı, formunu korumak için spor yapıyor!

Çeşme’de tatil yaparken görüntülenen Hande Subaşı, formunu korumak için her gün spor yapıyor.

Magazin - 06 Ağustos 2017 17:30
Hande Subaşı, formunu korumak için spor yapıyor!
Oyuncu Hande Subaşı, Çeşme’de tatil yaparken görüntülendi. Hande Subaşı, kusursuz fiziği ile dikkat çekti. Hande Subaşı formunu korumak için her gün 2 saat spor yaptığını ve sadece 2 öğün yemek yediğini söyledi.

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Kaynak: Pazar Postası
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