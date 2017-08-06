Hande Subaşı, formunu korumak için spor yapıyor!

Magazin - 06 Ağustos 2017 17:30

Oyuncu Hande Subaşı, Çeşme’de tatil yaparken görüntülendi. Hande Subaşı, kusursuz fiziği ile dikkat çekti. Hande Subaşı formunu korumak için her gün 2 saat spor yaptığını ve sadece 2 öğün yemek yediğini söyledi.Kaynak: Pazar Postası