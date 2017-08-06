Oyuncu Hande Subaşı, Çeşme’de tatil yaparken görüntülendi. Hande Subaşı, kusursuz fiziği ile dikkat çekti. Hande Subaşı formunu korumak için her gün 2 saat spor yaptığını ve sadece 2 öğün yemek yediğini söyledi.
Kaynak: Pazar Postası
Hande Subaşı, formunu korumak için spor yapıyor!
Çeşme’de tatil yaparken görüntülenen Hande Subaşı, formunu korumak için her gün spor yapıyor.Magazin - 06 Ağustos 2017 17:30
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Hande Subaşı
MAGAZİN HABERLERİ
- Özcan Deniz ile Yağmur Karabal aşk mı yaşıyor?
- Adriana Lima, Metin Hara'yı aldatıyor mu?
- Çağla Şıkel tatilini uzattı!
- Yılın düğününe sade davetiye!
- Bergüzar Korel'in diyete girmesi yasak!
- Çağatay Ulusoy kilo almaya başladı!
- Barış teklifine olumsuz yanıt!
- Meryem Uzerli'yi unutturan güzel!
- Uğur Akkuş'u eşi Gonca Akkuş terk etti!
- Gülşen'i çıldırtan olay: Gidip kapıya dayanacaktım