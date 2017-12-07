Hande Soral’a 'İsimsizler' şoku!

Hande Soral’ın ikinci sezonunda kadrosuna katıldığı İsimsizler dizisinden kötü haber geldi. Dizi, final kararı aldı.

Magazin - 07.12.2017 22:35
Hande Soral’a 'İsimsizler' şoku!
Bir dizi daha ekranlara veda ediyor. Kanal D'de yayımlanan Barakuda Yapım imzalı 'İsimsizler' dizisi, 27. bölümde ekran yolculuğunu noktalayacak. Reyting canavarına yenilen dizinin senaryosunu Ali Doğançay ile Okan Lalik kaleme alıyordu. Bu sezon Volkan Kocatürk’ün yönetmen koltuğuna oturduğu dizide Uğur Güneş, Hande Soral, Kürşat Alnıaçık, Bülent Alkış, Çağkan Çulha ve Musab Ekici gibi ünlü isimlerden oluşan çok kalabalık bir oyuncu ekibi rol alıyordu. ‘İsimsizler’in yerine Kanal D’de Çağla Şıkel ile Alişan’ı buluşturan “Dostlar Mahallesi”nin başlayacağı konuşuluyor.

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