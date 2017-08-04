Hande Soral'a Bensu'dan yanıt gecikmedi!

Magazin - 04 Ağustos 2017 14:43

Önümüzdeki yaz nikah masasına oturmaya hazırlandığı nişanlısı İsmail Demirci ile tatile çıkan Hande Soral, çektiği fotoğrafı Instagram sayfasında takipçileriyle paylaştı.Güzel oyuncu Hande Soral, nişanlısı İsmail Demirci ile çıktığı tatilden bir kareyi Instagram'da paylaştı. Fotoğrafın altına da "Kimonomu annem ördü" notunu yazan Hande Soral'a kardeşi Bensu Soral'dan yanıt gecikmedi.Bensu Soral, ablasın "Hahahahaha ya örmedi dikti dikti! Öğrenemedin gitti..." cevabını verdi.