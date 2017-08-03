Hande Soral'la nişanlısı İsmail Demirci tatile çıktı. Oyuncu Hande Soral'la nişanlısı İsmail Demirci, Ağustos 2015'te aşk yaşamaya başlamış, Ocak 2017'de nişanlanmışlardı. En geç yıl sonunda evlenecekleri söylenen çift ön balayına çıktı. Çift, Bahamalar'da baş başa tatil yapıyorlar.
Hande Soral ve İsmail Demirci'den düğün öncesi ön balayı!
Düğün öncesi ön balayına çıkan Hande Soral ve İsmail Demirci, tatilin keyfini çıkarıyor.Magazin - 03 Ağustos 2017 20:45
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