Hande Soral ve İsmail Demirci'den düğün öncesi ön balayı!

Düğün öncesi ön balayına çıkan Hande Soral ve İsmail Demirci, tatilin keyfini çıkarıyor.

Magazin - 03 Ağustos 2017 20:45
Hande Soral ve İsmail Demirci'den düğün öncesi ön balayı!
Hande Soral'la nişanlısı İsmail Demirci tatile çıktı. Oyuncu Hande Soral'la nişanlısı İsmail Demirci, Ağustos 2015'te aşk yaşamaya başlamış, Ocak 2017'de nişanlanmışlardı. En geç yıl sonunda evlenecekleri söylenen çift ön balayına çıktı. Çift, Bahamalar'da baş başa tatil yapıyorlar.

FOTOĞRAF GALERİSİ İÇİN TIKLAYINIZ
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Özil Ailesi’nden gelin ziyareti
  • Buse Terim'den o tweet'e ilişkin açıklama
  • Ece Seçkin'in pilot sevgilisiyle paylaştığı fotoğraf olay oldu
  • Grup Hepsi'nin 'Yasemin'i şimdi ne yapıyor?
  • Asena Atalay'dan dans show

Özil Ailesi’nden gelin ziyareti

MAGAZİN HABERLERİ

  • Merve'nin tatil arası gezmesi!
  • Serdar Ortaç’tan müjde geldi!
  • Yunan tacizciye Osmanlı tokadı!
  • Asena o isimle aşk mı yaşıyor?
  • Özcan Deniz sevgilisiyle yakalandı
  • Ozan Güven'in çekim arası tatili!
  • Çağatay'dan yeni proje itirafı!
  • Dizi oyuncusuna trafikte yumruk
  • Selin Şekerci kime sitem etti?

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Armağan Çağlayan'ın o sözleri İrem Derici'ye mi?
  • Yeni baba Berkay'dan sitem dolu mesaj!
  • İrem Derici'den mesaj var!
  • Demet Akalın, Berkay'a kızdı!
  • Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi'nin zorunlu ayrılığı!
  • Derya Şensoy aldığı kilolarla şaşırttı!
  • Alina Boz'dan 150 bin liralık tazminat davası!
Reytinglerin galibi hangisi oldu?