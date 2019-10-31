Hande Soral: Oyunumuzla Türkiye'yi geziyoruz!

Başrollerini Hatice Aslan (Edith Piaf), Devrim Nas (Kişi), Hande Soral (Frida Kahlo), Gülin İyigün (Marlyn Monroe) ve Açelya Devrim Yılhan’ın (Virginia Woolf) paylaştığı “Dali’nin Kadınları” oyunu, Kasım ayında İstanbul oyunlarının yanı sıra Düzce, Çanakkale ve Adana turneleriyle dur durak demeden tiyatro seyircisiyle buluşmaya devam ediyor…Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu bünyesinde sahnelenen, Atlantis Yapım organizasyonuyla Türkiye’yi dolaşan “Dali’nin Kadınları” oyunu, izleyicileri olağandışı bir yüzleşmeye davet ediyor…