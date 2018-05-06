Hande Soral o anı anlattı!

Hande Soral eşi İsmail Demirci ile olan tanışma anını anlattı.

Magazin - 06.05.2018 21:00
Hande Soral o anı anlattı!
Oyuncu olan Hande Soral eşi İsmail Demirci ile uzun ilişkilerinden sonra Ekim 2017'de evlenmişlerdi. Hande Soral İstanbul Life dergisine eşi İsmail Demirci ile nasıl tanıştığını anlattı: "Bodrum çeşme'de tesadüfen karşılaştık. Uçağı 6 saat rötar yapınca yanımda kaldı." dedi. Çift 2 yıllık aşkın ardından Eki 2017'de dünya evine girmişlerdi.

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