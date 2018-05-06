Hande Soral o anı anlattı!

Magazin - 06.05.2018 21:00

Hande Soral: İyi ki İsmail ile evlenmişim

Hande Soral: Bir kız bir erkek olsun

Oyuncu olan Hande Soral eşi İsmail Demirci ile uzun ilişkilerinden sonra Ekim 2017'de evlenmişlerdi. Hande Soral İstanbul Life dergisine eşi İsmail Demirci ile nasıl tanıştığını anlattı: "Bodrum çeşme'de tesadüfen karşılaştık. Uçağı 6 saat rötar yapınca yanımda kaldı." dedi. Çift 2 yıllık aşkın ardından Eki 2017'de dünya evine girmişlerdi.[url=https://www.gecce.com.tr/haber-oksimoron-oyunun-galasina-unluler-akin-etti][/url]