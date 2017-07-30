Hande Soral: Ekim'de düğün var

Magazin - 30 Temmuz 2017 21:00

Oyuncu kardeşler Hande-Bensu Soral, önceki gün Nişantaşı’nda objektiflere takıldı. Alışveriş yapan ikili, birlikte bir projede yer almak istediklerini söyledi.Oyuncu İsmail Demirci’yle nişanlanan Hande Soral, “Düğün ne zaman?” sorusuna, “Ekimde ama daha hiç hazırlık yapmadık” yanıtını verdi.Kaynak: milliyet.com.tr