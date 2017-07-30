Oyuncu kardeşler Hande-Bensu Soral, önceki gün Nişantaşı’nda objektiflere takıldı. Alışveriş yapan ikili, birlikte bir projede yer almak istediklerini söyledi.
Oyuncu İsmail Demirci’yle nişanlanan Hande Soral, “Düğün ne zaman?” sorusuna, “Ekimde ama daha hiç hazırlık yapmadık” yanıtını verdi.
Kaynak: milliyet.com.tr
Hande Soral: Ekim'de düğün var
Önceki gün Nişantaşı’nda kardeşi Bensu Soral ile görüntülenen Hande Soral, müjdeyi verdi. Hande Soral, "Ekim'de düğün var" dedi.Magazin - 30 Temmuz 2017 21:00
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