Hande estetiğe doymuyor!

Magazin - 25.12.2017 18:15

Murat Dalkılıç ve Hande Erçel aşkına Merve Boluğur'dan şok yorum!

Hande Erçel iddialara cevap verdi!

Altın Kelebek Ödül Töreni'nde En İyi Kadın Komedi Oyuncusu ödülünü almasıyla Demet Akbağ ile yaşadığı polemikle gündeme gelmişti. Erçel'in adı daha sonra Murat Dalkılıç ile aşk iddialarına karıştı. Son dönemde yaptığı işlerden çok magazin figürü haline gelen Hande Erçel şimdi de yaptırdığı estetiklerle gündeme geliyor.Geçen aylarda silikon taktırarak göğüslerini büyüten Hande Erçel, bu kez de yüzünden operasyon geçirdi.Bir estetik merkezine giden Hande Erçel'in doktorlardan "Yanaklarım ekranda çok büyük duruyor, yüzüm de büyük gözüküyor. Yanaklarımı küçülteceğim" isteğinde bulunduğu öğrenildi.Güneş'in haberine göre; yanaklarındaki yağları aldırtarak incelten Hande Erçel'in, dudaklarına da ufak bir işlem yaptırdığı öğrenildi.