Hande Erçel'le ayrıldığı konuşulan işadamı Mehmet Dinçerler'den dedikoduları yalanlayan bir paylaşım geldi. Dinçerler, sahibi olduğu kafe zincirinin mönüsüne 'vegan yiyecek ve içecekler' eklediğini açıkladı. Paylaşımına "Veganları düşünmemiz gerekir" diye de not düşen ünlü işadamı, sevgilisine jestini de böylece ilan etti.
DİNÇERLER DE 'PESKETARYAN' ÇIKTI
Aldığı kilolarla eleştirilen Hande Erçel, 'vegan diyet' yapmaya başlamıştı. Dinçerler'in de kafelerine 'vegan' besinler ekletmesi "Mehmet'ten Hande'ye özel aşk mönüsü" dedirtti. Bu arada Mehmet Dinçerler'in paylaşımında diğer dikkat çeken detay da 'pesketeryan' olduğunu açıklamasıydı. Pesketaryanlar tavuk ve kırmızı et tüketmezken balık ve süt ürünleri yiyor.
Kaynak: takvim.com.tr
Hande Erçel’in aşk mönüsü!
Kilo vermek için vegan diyet yapan Hande Erçel’e aşkından jest geldi. Mehmet Dinçerler, sahibi olduğu kafe zincirinin mönüsüne vegan yiyecek ve içecek ilave etti!Magazin - 02.12.2017 08:00
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