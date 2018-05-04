Hande Erçel'den evlilik sinyali!

Magazin - 04.05.2018 10:46

Popçu Murat Dalkılıç (34), Eylül 2017'de Merve Boluğur'dan boşanmış, Aralık'ta Hande Erçel ile aşk yaşamaya başlamıştı. Dalkılıç, geçtiğimiz hafta "En büyük hayalim baba olmak" açıklamasını yapmıştı. 10 yaş küçük sevgilisi Hande Erçel de "Murat ile çok iyi anlaşıyoruz. Aramızda bazen ufak tefek tartışmalar oluyor. Ama bu ileriki adımı atmamıza engel değil" dedi, evlilik sinyali verdi.