Hande Erçel'den evlilik sinyali!

Murat Dalkılıç ile aşk yaşayan Hande Erçel evliliğe yeşil ışık yaktı. Güzel oyuncu, "İleriki adıma geçebiliriz" açıklamasında bulundu.

Magazin - 04.05.2018 10:46
Hande Erçel'den evlilik sinyali!
Popçu Murat Dalkılıç (34), Eylül 2017'de Merve Boluğur'dan boşanmış, Aralık'ta Hande Erçel ile aşk yaşamaya başlamıştı. Dalkılıç, geçtiğimiz hafta "En büyük hayalim baba olmak" açıklamasını yapmıştı. 10 yaş küçük sevgilisi Hande Erçel de "Murat ile çok iyi anlaşıyoruz. Aramızda bazen ufak tefek tartışmalar oluyor. Ama bu ileriki adımı atmamıza engel değil" dedi, evlilik sinyali verdi.

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