Hande Erçel yine mest etti!

Hande Erçel hız kesmiyor!

Murat Hande'siz geccelerde!

Murat Dalkılıç ile ilişkisi tam gaz devam eden Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle birlikte Amerika tatilinden döndü.Geçtiğimiz günlerde, arkadaşlarıyla geccenin geç saatlerinde arkadaşlarıyla yemek yemek için buluşan Murat Dalkılıç'ın yanında Hande Erçel'in görünmemesi çok garipsenmişti. Aşkları dolu dizgin devam eden çiften Murat Dalkılıç'ın yanında gözler oyuncu sevgilisini aramıştı.Instagram'da kıyafetleriyle ve pozlarıyla dikkat çeken Erçel, yaptığı son paylaşımla yine herkesi büyüledi. Oyuncunun paylaştığı fotoğrafa kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum geldi.