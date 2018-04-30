Hande Erçel yine mest etti!

Hande Erçel hız kesmiyor!
Geçtiğimiz günlerde, arkadaşlarıyla geccenin geç saatlerinde arkadaşlarıyla yemek yemek için buluşan Murat Dalkılıç'ın yanında Hande Erçel'in görünmemesi çok garipsenmişti. Aşkları dolu dizgin devam eden çiften Murat Dalkılıç'ın yanında gözler oyuncu sevgilisini aramıştı.
Murat Hande'siz geccelerde!
Instagram'da kıyafetleriyle ve pozlarıyla dikkat çeken Erçel, yaptığı son paylaşımla yine herkesi büyüledi. Oyuncunun paylaştığı fotoğrafa kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum geldi.
İşte Hande Erçel'in o fotoğrafı: