Hande Erçel yine mest etti!

Oyuncu Hande Erçel, meşhur Coachella Festivali'ndeki kıyafetleriyle herkesi mest etmişti. Instagram'da paylaştığı fotoğraflarla dikkatleri üzerine çekmişti.

30.04.2018 03:45 Magazin

Hande Erçel yine mest etti! Murat Dalkılıç ile ilişkisi tam gaz devam eden Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle birlikte Amerika tatilinden döndü.

Hande Erçel hız kesmiyor!

Hande Erçel hız kesmiyor!



Geçtiğimiz günlerde, arkadaşlarıyla geccenin geç saatlerinde arkadaşlarıyla yemek yemek için buluşan Murat Dalkılıç'ın yanında Hande Erçel'in görünmemesi çok garipsenmişti. Aşkları dolu dizgin devam eden çiften Murat Dalkılıç'ın yanında gözler oyuncu sevgilisini aramıştı.

Murat Hande'siz geccelerde!

Murat Hande'siz geccelerde!



Instagram'da kıyafetleriyle ve pozlarıyla dikkat çeken Erçel, yaptığı son paylaşımla yine herkesi büyüledi. Oyuncunun paylaştığı fotoğrafa kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum geldi.

İşte Hande Erçel'in o fotoğrafı:

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