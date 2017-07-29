23 yaşındaki oyuncu Hande Erçel memelerine silikon taktırdı.
Yeni halinin fotoğrafını da Instagram’da paylaştı. Fotoğrafı 700 bin kişi beğendi. Bu, Hande’nin bugüne kadar Instagram’daki en beğenilen fotoğrafı oldu.
'İYİ Kİ YAPTIRMIŞ'
1 yıldır diyet yapan Hande Erçel, kilo verince küçülen göğüsleri için böyle bir çözüm buldu. Eski ve yeni halini sosyal medyada gören hayranları, 'iyi ki silikon yaptırmış' dedi.
Hande Erçel silikon taktırdı!
Güzel oyuncu Hande Erçel'in göğüslerine silikon taktırdığı iddia edildi.Magazin - 29 Temmuz 2017 11:11
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