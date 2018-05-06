Hande Erçel o pozdan vazgeçmiyor!

Hande Erçel, Coachella Festivali'nde verdiği pozdan vazgeçemiyor.

06.05.2018 08:00 Magazin

Hande Erçel o pozdan vazgeçmiyor! Sevgilisi Murat Dalkılıç ile Coachella Festivali'ne giden Hande Erçel, Instagram'dan paylaştığı fotoğraflarla günlerce gündemden düşmemişti.

Erçel, paylaştığı fotoğraflarla herkesin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Oyuncunun Coachella Festivali'nden paylaştığı bir pozu çok dikkat çekmişti.

İşte o poz:


Murat Dalkılıç ile kameralar birlikte poz vermekten çekinmeyen Hande Erçel, İstanbul'a dönünce de çok beğenilen o pozundan vazgeçemedi.

Giyim tarzıyla dikkat çeken oyuncu, Instagram hesabından aynı poz ile yeni kare yayınladı. Erçel'in paylaşımına kısa süre içerisinde binlerce beğeni geldi.

İşte o fotoğraf:


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