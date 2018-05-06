Hande Erçel o pozdan vazgeçmiyor!

Erçel, paylaştığı fotoğraflarla herkesin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Oyuncunun Coachella Festivali'nden paylaştığı bir pozu çok dikkat çekmişti.
İşte o poz:
Murat Dalkılıç ile kameralar birlikte poz vermekten çekinmeyen Hande Erçel, İstanbul'a dönünce de çok beğenilen o pozundan vazgeçemedi.
Giyim tarzıyla dikkat çeken oyuncu, Instagram hesabından aynı poz ile yeni kare yayınladı. Erçel'in paylaşımına kısa süre içerisinde binlerce beğeni geldi.
İşte o fotoğraf:
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