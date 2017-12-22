Hande Erçel iddialara cevap verdi!

Beyaz Show'a katılan Hande Erçel, hakkında çıkan "50 midye yedi" haberlerine ve son günlerde aldığı ödül ile ilgili eleştirilere canlı yayında cevap verdi.

Magazin - 23.12.2017 00:24
Hande Erçel iddialara cevap verdi!
Star TV'de ekrana gelen Siyah İnci dizisinin Hazal'ı Hande Erçel, Kanal D'de ekrana gelen Beyaz Show'a katıldı.

Hande Erçel, 'Murat'ına eremedi!

Hande Erçel, 'Murat'ına eremedi!



Bir süre önce hakkında çıkan "bir oturuşta 50 midye" yediği iddia edilen Hande Erçel, "Öyle bir şey yok" diyerek iddiaları yalanladı.

Murat Dalkılıç'tan Hande Erçel'e iş teklifi!

Murat Dalkılıç'tan Hande Erçel'e iş teklifi!



Geçtiğimiz günlerde 44. Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Romantik-Komedi Kadın Oyuncu" ödülünü aldığı için eleştirilen güzel oyuncu, eleştirilere yanıt verdi. Erçel, “Demet Akbağ’ın röportajını okuduktan sonra onu anlıyorum. Demet Akbağ, sistemi eleştirdi. Söylediklerini saygıyla karşılıyorum. O ödülü alıyorsam hak ettiğim için alıyorum" diyerek eleştirilere son noktayı koydu.

Murat Dalkılıç ile Hande Erçel aşk mı yaşıyor?

Murat Dalkılıç ile Hande Erçel aşk mı yaşıyor?



Demet Akbağ, Hande Erçel’in “En İyi Romantik-Komedi Kadın Oyuncu" kategorisinde ödül almasını eleştirmişti. Akbağ, “Bu kişi komedi dizisi mi yapıyor? Güzellik de bir yere kadar” demişti.

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