Hande Erçel iddialara cevap verdi!

Magazin - 23.12.2017 00:24

Hande Erçel, 'Murat'ına eremedi!

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Star TV'de ekrana gelen Siyah İnci dizisinin Hazal'ı Hande Erçel, Kanal D'de ekrana gelen Beyaz Show'a katıldı.Bir süre önce hakkında çıkan "bir oturuşta 50 midye" yediği iddia edilen Hande Erçel, "Öyle bir şey yok" diyerek iddiaları yalanladı.Geçtiğimiz günlerde 44. Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Romantik-Komedi Kadın Oyuncu" ödülünü aldığı için eleştirilen güzel oyuncu, eleştirilere yanıt verdi. Erçel, “Demet Akbağ’ın röportajını okuduktan sonra onu anlıyorum. Demet Akbağ, sistemi eleştirdi. Söylediklerini saygıyla karşılıyorum. O ödülü alıyorsam hak ettiğim için alıyorum" diyerek eleştirilere son noktayı koydu.Demet Akbağ, Hande Erçel’in “En İyi Romantik-Komedi Kadın Oyuncu" kategorisinde ödül almasını eleştirmişti. Akbağ, “Bu kişi komedi dizisi mi yapıyor? Güzellik de bir yere kadar” demişti.