Hande Erçel hız kesmiyor!

Sevgilisi Murat Dalkılıç'la Coachella 2018 festivali için Kaliforniya'ya giden Hande Erçel paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Magazin - 19.04.2018 20:15
Hande Erçel hız kesmiyor!
ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Riverside, Coachella Vadisi'nde düzenlenen Coachella 2018 festivaline sevgilisi Murat Dalkılıç'la giden Hande Erçel'in burada paylaştığı fotoğraflar olay olmuş, sosyal medyada da günlerce konuşulmuştu. Festivalin en dikkat çeken isimlerinden biri olmayı başaran Hande Erçel'le çektirdiği bir pozu sayfasına yükleyen Murat Dalkılıç da sevgisiyle ilk kez bir fotoğrafını sosyal medyada paylaşmıştı.

Hande Erçel'in festival pozları olay oldu!

Hande Erçel'in festival pozları olay oldu!



Halen Amerika'da bulunan çiftten Hande Erçel hız kesmeden paylaşımlarına devam ediyor. Oyuncu Kaliforniya'dan fotoğraf paylaşmaya devam ediyor. Erçel bugün iki fotoğrafını daha paylaştı. Bu fotoğraflar 50 dakika içinde 200 bine yakın kişi tarafından beğenildi.

Murat Dalkılıç'ın ilk Hande Erçel paylaşımı!

Murat Dalkılıç'ın ilk Hande Erçel paylaşımı!



İŞTE O KARELER:

Hande Erçel'den de aşk dolu paylaşım!

Hande Erçel'den de aşk dolu paylaşım!



YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

Bunlarda ilginizi çekebilir:

Seren Serengil ve Yaşar İpek neden ayrıldı? Seren Serengil ve Yaşar İpek neden ayrıldı?
Sinan Akçıl'dan moral desteği! Sinan Akçıl'dan moral desteği!
Spor yaparken kasık ağrısına dikkat! Spor yaparken kasık ağrısına dikkat!
Ayrılık iddialarına ilk yalanlama Kerem Bürsin'den geldi! Ayrılık iddialarına ilk yalanlama Kerem ...
Tuba Ünsal sosyal medyayı salladı! Tuba Ünsal sosyal medyayı salladı!
Bülent Şakrak aşk dolu paylaşım! Bülent Şakrak aşk dolu paylaşım!
Gülümsemek ilişkiyi kurtarır mı? Gülümsemek ilişkiyi kurtarır mı?
Şok sözler! "Caner görürse boşanır!" Şok sözler! "Caner görürse boşanır!"
Hafta sonu modası pijama partileri! Hafta sonu modası pijama partileri!

MAGAZİN HABERLERİ

  • Finali anlatana 30 milyon dolar ceza!
  • Ekranlara böyle veda edecek!
  • maNga'dan yeni single!
  • Murat Boz'dan manidar şarkı!
  • İpek Köse 2018 trendlerini açıkladı!
  • Adnan Koç'a 90 yıl hapis şoku!
  • Çukur turizmi!
  • Merve Boluğur'dan aşk itirafı!
  • Avlu herkesi şaşırtacak!
  • Murat Boz da takibi bıraktı!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Öpüşme sahnesi ikiye böldü!
  • Ciciş Esra: Çok sarhoştum ve...
  • Eliz Sakuçoğlu o iddialara ateş püskürdü!
  • En hanım köylü Burak Özçivit!
  • Simge Fıstıkoğlu'nun yeni soyadı olay oldu!
  • Ceren Hindistan'a hastaneden şok! Kızı koruma altına alınsın!
  • Sosyal medyayı karıştıran mesaj!
  • Hadise'den Ebru Şancı'ya cevap!
Öpüşme sahnesi ikiye böldü!