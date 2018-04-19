Hande Erçel hız kesmiyor!

Magazin - 19.04.2018 20:15

Hande Erçel'in festival pozları olay oldu!

Murat Dalkılıç'ın ilk Hande Erçel paylaşımı!

Hande Erçel'den de aşk dolu paylaşım!

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Riverside, Coachella Vadisi'nde düzenlenen Coachella 2018 festivaline sevgilisi Murat Dalkılıç'la giden Hande Erçel'in burada paylaştığı fotoğraflar olay olmuş, sosyal medyada da günlerce konuşulmuştu. Festivalin en dikkat çeken isimlerinden biri olmayı başaran Hande Erçel'le çektirdiği bir pozu sayfasına yükleyen Murat Dalkılıç da sevgisiyle ilk kez bir fotoğrafını sosyal medyada paylaşmıştı.Halen Amerika'da bulunan çiftten Hande Erçel hız kesmeden paylaşımlarına devam ediyor. Oyuncu Kaliforniya'dan fotoğraf paylaşmaya devam ediyor. Erçel bugün iki fotoğrafını daha paylaştı. Bu fotoğraflar 50 dakika içinde 200 bine yakın kişi tarafından beğenildi.