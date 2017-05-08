Hande Erçel: Bikini korkum yok!
Yaz planlarını anlatan oyuncu Hande Erçel bikini korkusunun olmadığını söyledi.
Magazin - 08 Mayıs 2017 21:00
Kuruçeşme'de bir mekandan çıkarken görüntülenen Hande Erçel, yaz planlarını anlattı. Yazın çekilecek bir sinema filminde rol alacağını anlatan Hande Erçel, ikini korkusunun olmadığını belirtti.
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Güzel oyuncu, “Bende bikini korkusu yok, hepimiz insanız ve dikkat etmek zorundayız. Bizler hep ekran önünde olduğumuz için dikkat etmeliyiz, kusurumuz varsa da vardır, sonuçta insanız” dedi.
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