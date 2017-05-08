Hande Erçel: Bikini korkum yok!

Magazin - 08 Mayıs 2017 21:00

Hande Erçel: Erkek cesur olmalı!

Hande Erçel: Heyecan istiyorum

Hande Erçel'in arkadaş özlemi

Kuruçeşme'de bir mekandan çıkarken görüntülenen Hande Erçel, yaz planlarını anlattı. Yazın çekilecek bir sinema filminde rol alacağını anlatan Hande Erçel, ikini korkusunun olmadığını belirtti.Güzel oyuncu, “Bende bikini korkusu yok, hepimiz insanız ve dikkat etmek zorundayız. Bizler hep ekran önünde olduğumuz için dikkat etmeliyiz, kusurumuz varsa da vardır, sonuçta insanız” dedi.