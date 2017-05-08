Hande Erçel: Bikini korkum yok!

Yaz planlarını anlatan oyuncu Hande Erçel bikini korkusunun olmadığını söyledi.

Magazin - 08 Mayıs 2017 21:00
Kuruçeşme'de bir mekandan çıkarken görüntülenen Hande Erçel, yaz planlarını anlattı. Yazın çekilecek bir sinema filminde rol alacağını anlatan Hande Erçel, ikini korkusunun olmadığını belirtti.

Hande Erçel: Erkek cesur olmalı!

Hande Erçel: Erkek cesur olmalı!



Güzel oyuncu, “Bende bikini korkusu yok, hepimiz insanız ve dikkat etmek zorundayız. Bizler hep ekran önünde olduğumuz için dikkat etmeliyiz, kusurumuz varsa da vardır, sonuçta insanız” dedi.

Hande Erçel: Heyecan istiyorum

Hande Erçel: Heyecan istiyorum



Hande Erçel'in arkadaş özlemi

Hande Erçel'in arkadaş özlemi
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Hande Erçel

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Rus turistleri salgın haberiyle korkutuyorlar
  • Acun Ilıcalı'dan Emre Mor hamlesi
  • Acun Ilıcalı'dan Emre Mor hamlesi
  • Serenay Aktaş: 'Asamoah'ın önüne beni alın'
  • Cem Yılmaz Birgi'de görüntülendi

Rus turistleri salgın haberiyle korkutuyorlar

MAGAZİN HABERLERİ

  • Alişan'dan aşk pozu!
  • Nurgül Yeşilçay: Bu ne rezillik!
  • İrem Derici sokak satıcısı olursa..
  • Yolanthe Yenge limon bahçesinde!
  • Sıla'nın yıllar önceki fotoğrafı...
  • İddialara fotoğraflı yanıt!
  • Flaş! Adriana Lima sildi!
  • 3 yıllık evlilik bitiyor mu?
  • Flaş açıklama! 3 Adam dağıldı!
  • Timur Acar baba oldu!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Ezgi Mola isyan etti: "Allah belanı versin şerefiz"
  • Meryem Uzerli'yi şaşkına çeviren yorum!
  • Tuvaletini sokağın ortasına yaptı!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • 2016 vergi rekortmeni ünlüler belli oldu!
  • Burçin odada İlker iskelede!
  • Aslı Enver'den iddialara fotoğraflı yanıt!
Reytinglerin galibi hangisi oldu?