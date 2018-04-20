Hande Erçel aileye girmeye başladı!

Magazin - 20.04.2018 19:00

Hande Erçel'den de aşk dolu paylaşım!

Kaliforniya'da doyasıya eğlenen ünlü çiftin daha sonra ünlü popçunun Elif Dalkılıç ile birlikte yemeğe çıktığı ortaya çıktı.Merve Boluğur’la 2 yıllık evliliğini geçen eylül ayında tek celsede bitiren Murat Dalkılıç, Hande Erçel’le yeni bir birlikteliğe başlamıştı.. Murat Dalkılıç eski eşi Merve Boluğur’un kendisini hedef alan “Kalbimi aşka kapatmadım. Sevgilim olursa çıkar elinden tutarım” şeklindeki sözlerinin hemen ardından sevgilisi Erçel'le kameralardan kaçmaktan vazgeçmiş ve Hande Erçel’le el ele ilk görüntüsünü vermişti.Sık sık tatil kaçamağı yapan çift, son olarak Amerika’daki meşhur müzik festivali Coachella’ya katılmıştı. Amerika'daki tatillerine devam eden çifte Elif Dalkılıç'ında eşlik ettiği öğrenildi.