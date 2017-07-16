Hande Ataizi oğlunu zor ikna etti

Magazin - 16.07.2017 08:07

Hande Ataizi, yakında başlayacak “Sen İste Yeter” adlı gündüz kuşağı programı öncesinde ailesiyle tatile çıktı.Ünlü oyuncu, önceki gün Bodrum’da eşi Benjamin Harvey ve oğlu Leon’la görüntülendi.Suya girmemekte inat eden Leon’a uzun süre dil döken Ataizi, sonunda onu ikna etmeyi başardı.Kaynak:hurriyet.com.tr