Hande Ataizi, yakında başlayacak “Sen İste Yeter” adlı gündüz kuşağı programı öncesinde ailesiyle tatile çıktı.
Ünlü oyuncu, önceki gün Bodrum’da eşi Benjamin Harvey ve oğlu Leon’la görüntülendi.
Suya girmemekte inat eden Leon’a uzun süre dil döken Ataizi, sonunda onu ikna etmeyi başardı.
Kaynak:hurriyet.com.tr
Hande Ataizi oğlunu zor ikna etti
Ünlü oyuncu Hande Ataizi ailesiyle tatile çıktı..Magazin - 16.07.2017 08:07
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