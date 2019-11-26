Hande Ataizi nasıl evlenme teklifi aldığını anlattı!

Hande Ataizi, sevgilisi Dinç Aydoğdu’dan aldığı evlenme teklifini anlattı.

26.11.2019 16:37 Magazin

Hande Ataizi nasıl evlenme teklifi aldığını anlattı! Hande Ataizi ve sevgilisi Dinç Aydoğdu, Ataizi'nin oğlu Leon’un futbol okulunda beraber görüntülendi.

EVLENME TEKLİFİNİ ANLATTI
Güzel oyuncu, aldığı evlenme teklifini “Dinç, oğlumla markete gitti. Geldiklerinde kapıyı açtım, Dinç’in elinde bir yüzük kutusu, Leon’un elinde çiçek vardı, o sırada saksafon çalmaya başladı. Ne diyeceğimi bilemediğim sırada oğlum, “Dinç hadi söylesene, ‘Aile olacağız’ desene” dedi. Mutlu olduklarını söyleyen Ataizi, “İkisi de birbirini çok seviyor. Oyun üzerine kurulu, tatlı bir ilişkileri var. Üç kişi güzel oldu. Evimizde harika bir enerjimiz var. İnsanın çocuğu varsa, daha dikkatli hareket ediyor. Kararlarımda, Leon daha ön planda oluyor. O, bizimle başka mutlu, babasına gittiği zaman ayrı... Böyle ikiye bölünüyor ama mutlu hissettiği için sorun kalmıyor” diyerek anlattı.

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