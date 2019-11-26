Hande Ataizi nasıl evlenme teklifi aldığını anlattı!

Hande Ataizi evlilik iddialarına yanıt verdi!

Hande Ataizi ve sevgilisi Dinç Aydoğdu, Ataizi'nin oğlu Leon’un futbol okulunda beraber görüntülendi.Güzel oyuncu, aldığı evlenme teklifini “Dinç, oğlumla markete gitti. Geldiklerinde kapıyı açtım, Dinç’in elinde bir yüzük kutusu, Leon’un elinde çiçek vardı, o sırada saksafon çalmaya başladı. Ne diyeceğimi bilemediğim sırada oğlum, “Dinç hadi söylesene, ‘Aile olacağız’ desene” dedi. Mutlu olduklarını söyleyen Ataizi, “İkisi de birbirini çok seviyor. Oyun üzerine kurulu, tatlı bir ilişkileri var. Üç kişi güzel oldu. Evimizde harika bir enerjimiz var. İnsanın çocuğu varsa, daha dikkatli hareket ediyor. Kararlarımda, Leon daha ön planda oluyor. O, bizimle başka mutlu, babasına gittiği zaman ayrı... Böyle ikiye bölünüyor ama mutlu hissettiği için sorun kalmıyor” diyerek anlattı.