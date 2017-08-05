Hande Ataizi 'ev'lendi!

Magazin - 05 Ağustos 2017 15:47

Bodrum güzeli Hande Ataizi!

Hande Ataizi mankenlere taş çıkarttı!

Hande Ataizi oğlunu zor ikna etti

Fox TV'deki 'Sen İste Yeter' programıyla ekranlara dönen Hande Ataizi imza parasıyla Bodrum Türkbükü'nde 1 milyon liraya villa almış. Evinin dekorasyonu için Bodrum ile İstanbul arasında mekik dokuyormuş.