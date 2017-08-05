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Hande Ataizi 'ev'lendi!
Hande Ataizi, Bodrum'da 1 milyon liraya ev aldı.
Magazin - 05 Ağustos 2017 15:47
Fox TV'deki 'Sen İste Yeter' programıyla ekranlara dönen Hande Ataizi imza parasıyla Bodrum Türkbükü'nde 1 milyon liraya villa almış. Evinin dekorasyonu için Bodrum ile İstanbul arasında mekik dokuyormuş.
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YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar:
Hande Ataizi,
Bodrum
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