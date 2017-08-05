Hande Ataizi 'ev'lendi!

Hande Ataizi, Bodrum'da 1 milyon liraya ev aldı.

Magazin - 05 Ağustos 2017 15:47
Fox TV'deki 'Sen İste Yeter' programıyla ekranlara dönen Hande Ataizi imza parasıyla Bodrum Türkbükü'nde 1 milyon liraya villa almış. Evinin dekorasyonu için Bodrum ile İstanbul arasında mekik dokuyormuş.

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Bodrum güzeli Hande Ataizi!



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Bağlantılar: Hande Ataizi, Bodrum

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