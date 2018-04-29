Hande Ataizi Bodrum yolcusu!
Hande Ataizi, önceki gün İstanbul'da bir alışveriş merkezindeydi. Oğlu Leon ile geldiği alışveriş merkezinde yaklaşık üç saat kadar alışveriş yapan Ataizi, daha sonra Günaydın Steakhouse’da öğle yemeği yedi.
Magazin - 29.04.2018 10:33
Hande Ataizi, Benjamin Harvey ile evliliğinden olan Aslan Leon Harvey adındaki oğlu ile hafta sonunun tadını alışveriş merkezinde mağaza gezerek çıkardı. Benjamin Harvey ile boşandıktan sonra aynı evde yaşamaya devam eden Ataizi, boşanmanın stresini sporla atlatmıştı.
Oğlu ile alışveriş merkezinde objektiflere yansıyan Hande Ataizi, yeni sezona kadar Bodrum'daki yazlıklarında dinleneceğini dile getirdi. Ataizi, "Şimdilik herhangi bir projeyle anlaşmadım. Yazı Bodrum'da geçireceğim" dedi.
Boşanma stresini sporla atıyor!
Boşanma stresini sporla atıyor!
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