Hamilelikte kafein tüketimine dikkat!

Çamlıca Medipol Üniversite Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümünden Op. Dr. Ayşe Kavasoğlu, hamilelikte tüketilen sıvılarla ilgili açıklamalarda bulundu.Hamilelikte su ihtiyacının arttığını belirten Kavasoğlu, “Günlük su ihtiyacımız 2 – 2,5 litre iken gebelikte bu ihtiyaç 3 – 3,5 litreye çıkar. Gebelikte yeterli su tüketimi ile anne adayları yaşanacak idrar yolu enfeksiyonu, kabızlık, hemoroid, mide yanması, vücut şişkinliği, ödem, bulantı, rahimde kasılma, gebelik çatlakları gibi problemlerin önüne geçerken, daha parlak ve sağlıklı bir cilde de sahip olabilir.” dedi.Hamilelikte çay ve kahve tüketimi ile ilgili konuşan Kavasoğlu, “Kahve ve çay içerdiği kafein dolayısıyla fazla tüketildiğinde hamilelikte zararlı olabilir” ifadelerini kullandı. Kavasoğlu, hamilelikte günlük alınabilecek kafein miktarının 200 mg (yaklaşık 3 fincan Türk kahvesi) olmalı. Kafein 200 mg’ı geçtiği zaman bebeğin plasentası yani eşindeki kan akımı yüzde 25 düşer. Ayrıca bebekler kafeini anne karnındayken, metabolize edemez. Bu yüzden bizde yarılanma ömrü 11 saat olan kafeinin, anne karnındaki bebekte yarılanma ömrü 100 saati bulabilir; bu kafeinin yarısının 100 saat sonra bile bebeğin kanında dolaşması demektir.” dedi.Kafeinin kötü etkilerinden bahseden Kavasoğlu, “Hamilelik döneminde fazla miktarda alınan kafein anne adayında sıvı ve kalsiyum kaybına yol açar. Özellikle yemeklerden hemen sonra alınan kafein bağırsaklardan demir emilimini azaltır. Bu da hamilelikte artan demir ihtiyacı için olumsuz bir durumdur. Anne adayında çarpıntı yapan kafein bebeği de etkiler. Bebekte de kalp atımında ve solunumda artışa, ritim bozukluklarına neden olabilir. Kafein bebeğin duygusal gelişimine de etki eder. 4 - 11 yaş arası çocuklarda dikkat eksiklikleri, hiperaktivite bozukluklarının kafeinle ilişkisini gösteren çalışmalar mevcut. Ayrıca kafeinin lösemiyi artırdığı ve de alkol, nikotinin kanser yapıcı etkisini daha da artırdığını gösteren çalışmalar mevcut.” dedi.