Hamilelikte daha kolay uyumanın yolları!

Görgen, yeme alışkanlıkları hakkında "Hamilelik sırasında geceleri deliksiz uyumak istiyorsanız, kızartmalardan ve yağlı yemeklerden uzak durmanız gerekir. Aynı şekilde bazı meyveler de yağlı yemekler ve kızartmalar gibi yemek borusunda reflüye enden olarak rahatsızlık verir ve iyi bir uyku uyumayı güçleştirir. Yatmadan en az üç sat önce yemek yemeniz gerekir; bu sabah uyanmadan önce acıkmanızı ve bu yüzden gece boyunca bulantı çekmenizi önleyecektir." dedi.Yatağa girmeden önce odayı toplamak gerektiğinin altını çizen Görgen, ayrıca "Yatmadan önce rutubeti atmak ve istenmeyen kokuları uzaklaştırıp içeri temiz hava girmesini sağlamak için odayı havalandırmayı unutmayın. Yaz ve kış oda sıcaklığının 19°C olmasına dikkat edin." dedi.Dr. Betül Görgen, uykudan önce duş almanın vücudun gerginliğini azaltacağını, bu şekilde uykuya daha rahat dalınabileceğini belirtti.