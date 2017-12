Hamilelikte cinsel ilişki pozisyonları!

Hamilelikte cinsel ilişki pozisyonları, gebeliğin ilerlemesi ile önem kazanmaktadır.

Cinsellik - 04.12.2017 19:07

Hem anne hemde bebeğin sağlığı açısından, cinsel ilişki doktor tarafından yasaklanmadığı taktirde, uygun pozisyonlar kullanarak yaşanmalıdır. Anne adayları bu konuyu doktorları ile konuşmaktan çekmemeleri gerektiğini de hatırlatalım.



Hamilelikte Cinsel İlişki Pozisyonları Nelerdir?

Cinsel yaşam son derece önemli konulardan birisidir. Çiftlerin, sağlıklı şekilde ilişkileri olması adına cinsel yaşam ihmal edilmemelidir. Gel görün ki hamilelik esnasında cinsel ilişkiye girilir mi, hangi pozisyonlar yapılabilir merak konusu olmuştur. Hamileliğin fizyolojisine uygun şekilde bir cinsel ilişkiye girilmesi gerekir. Bu süreç içerisinde gebelik takipleri de ihmal edilmemelidir. Gebelikte anne ve bebeğinin sağlığı açsından hafta hafta hamilelik takiplerinin yapılmasına mutlaka dikkat edilmesi gerekir. Anne adayların gebe kaldığı dönemlerde rahim ağzı daha açık olur. Sık sık kanamalar meydana gelebilir. Bu süre zarfı içerisinde vajinadan sürekli akıntılar gelir. Hamileliğin ilk üç ay içerisinde cinsel istek çok fazla olur. Üç aydan sonra cinsel arzularda artış gözlemlenmez. Bu süreç içerisinde daha çok bulantı, kusma ve cinsel isteksizlik meydana gelecektir.



Hamilelikte Cinsel İlişki Pozisyonları Anne Adayının Üstte Kaldığı Cinsel Pozisyon

Anne adayı partneriyle cinsel ilişkiye bu pozisyonda girebilir. Bu bebek için sakıncalı bir durum değildir. Anne adayı eşinin üst bölgesinde olduğundan dolayı doğal olarak rahat hareket edebilecektir. Vücut hareketini cinsel birleşme esnasında yönetebilir. Cinsel birleşme sırasında zorluk yaşamaz. Bu durum her iki taraf içinde zevkin doruğuna çıkılması adına büyük önem arz etmektedir. Ellerini, baba adayının diz bölümünde tutabilir. Böylelikle kadın, seks sırasında arzulamış olduğu hazza kısa süre içerisinde ulaşmış olur. Cinsel yaşamda en sık tercih edilmesi gereken pozisyonlardan birisidir. Anne adaylarının da rahat hareket edebileceği bir pozisyon olduğundan dolayı önerilmektedir.



Hafif Kıvrılarak Yan Yatma Cinsel Pozisyon

Hamilelik sürecinde cinsel ilişki yaşanabilir. Fakat nasıl bir pozisyonda olduğunuz yani hamilelikte cinsel ilişki pozisyonları önemlidir. Çünkü oluşabilecek aksi durumlar hem anneye hem de bebeğe zarar verebilir. Bu pozisyonda anne adayı hafif kıvrılmaya başlar. Baba adayı ise fazla yorulmaz. Baba adayında kontrol olur. Böylelikle iki tarafta seksten büyük bir keyif almaya başlayacaktır. Bu pozisyon, hamileliğin tüm aylarını kapsıyor. Yani, kaç aylık olursanız olun gönül rahatlığınca bu pozisyonu uygulamanız mümkün olacaktır. Fakat diğer aylarda bebeğin büyümesi ile birlikte karın bölgeniz daha fazla genişleyeceğinden dolayı cinsel ilişkiyi zor duruma sürükleyebilir. Daha çok hamileliğin ilk üç ayında yapmanız sizin adınıza daha doğru bir çözüm yolu olacaktır.



Makas Pozisyonunda Olma

Hamilelikte cinsel ilişki pozisyonları konusunda yapabileceğiniz bir diğer önemli pozisyonlardan birisi de makas pozisyonu olduğunu söylememiz gerekiyor. Bu pozisyonda anne adayı az enerji sağladığından dolayı önerilmektedir. Gebelik döneminde son derece güvenli bir cinsel pozisyondur. Bakıldığında genelde anne adayları daha çok bu pozisyonları tercih ediyor. Hamileliğin tüm aylarında rahatlıkla uygulayabileceğiniz seks pozisyonlarından birisidir. Bu pozisyonda bayanlar çok fazla hazza ulaşmayabilir. Erkek, vajina kısmına değil dışarıya boşalma yapması gerekir. Uzun süren bir ilişkide son anda istenilen cinsel doyuma ulaşıyor olmak, kadınlar için daha sık tercih edilen bir durumdur.



Kurbağa Seks Pozisyonu

Anne adaylarının çabuk yorulma ihtimali oldukça fazladır. Çünkü zaten karnında bir canlı taşımaktadır. Çabuk yoruldum diyen anne adaylarının ilişki sırasında başvuracağı pozisyonlardan birisidir diyebiliriz. Bu pozisyon, anne adayının daha fazla dinlenmesine zemin hazırlayacaktır. Kafa bölgesinin de rahat olması adına dilerseniz seks esnasında yastık kullanabilirsiniz. Çiftler arasında pozisyon planlaması mutlaka önemlidir. Çünkü gebelik döneminin riskli geçmesini önler. Hamilelikte hangi seks pozisyonları güvenli ve anne adayına da zevk aldırıyor bilinmelidir. Böylelikle seks yapmak istediğiniz an sizin için son derece güvenli olan seks pozisyonlarına başvurabilirsiniz. Bu sayede her iki tarafta seksten haz alma şansına sahip olur. (Kaynak: kibrispostasi.com)

