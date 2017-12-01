Sosyal medya paylaşımları nedeniyle sık sık gündem olan Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep, bu kez sevgilisi ile olan romantik fotoğraflarını Instagram sayfasında yayınladı.
Zeynep Alkan fotoğrafın altına "En güzel anıları bir Türk ve bir İsveçli yaratır" notunu düştü.
Güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Zeynep Alkan, sosyal medyada yapılan "Babanın göğüsleri seninkinden büyük" yorumuna verdiği "Ben zaten bunu yıllardır biliyorum kardeşim" şeklindeki cevapla adından söz ettirmişti.
Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan aşkını Instagram'da ilan etti!
Hamdi Alkan'ın 19 yaşındaki kızı Zeynep, sosyal medya hesabından İsveçli sevgilisiyle samimi pozlarını paylaştı.Magazin - 01.12.2017 22:45
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