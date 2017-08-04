Hamdi Alkan'dan eşi Selen Görgüzel'e büyük jest!

Magazin - 04 Ağustos 2017 09:47

Hamdi Alkan yeni aldığı yatına eşi Selen Görgüzel’in ismini verdi. Çift eski eşlerinden olan kızları ile önceki gün Cennet Koyu’nda görüntülendi. Görgüzel’in fit görüntüsü genç kızlara taş çıkardı.İŞTE O GÖRÜNTÜLER:KAYNAK: gazetevatan.com