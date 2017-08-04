Hamdi Alkan yeni aldığı yatına eşi Selen Görgüzel’in ismini verdi. Çift eski eşlerinden olan kızları ile önceki gün Cennet Koyu’nda görüntülendi. Görgüzel’in fit görüntüsü genç kızlara taş çıkardı.
İŞTE O GÖRÜNTÜLER:
KAYNAK: gazetevatan.com
Hamdi Alkan'dan eşi Selen Görgüzel'e büyük jest!
Hamdi Alkan teknesinin ismine eşi Selen Görgüzel'in ismini verdi.Magazin - 04 Ağustos 2017 09:47
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