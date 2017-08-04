Hamdi Alkan'dan eşi Selen Görgüzel'e büyük jest!

Hamdi Alkan teknesinin ismine eşi Selen Görgüzel'in ismini verdi.

Magazin - 04 Ağustos 2017 09:47
Hamdi Alkan'dan eşi Selen Görgüzel'e büyük jest!
Hamdi Alkan yeni aldığı yatına eşi Selen Görgüzel’in ismini verdi. Çift eski eşlerinden olan kızları ile önceki gün Cennet Koyu’nda görüntülendi. Görgüzel’in fit görüntüsü genç kızlara taş çıkardı.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER:
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KAYNAK: gazetevatan.com
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