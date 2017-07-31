Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel jet ski mağduru oldu!

Magazin - 01 Ağustos 2017 05:00

Hamdi Alkan, eşi Selen Görgüzel ile önceki gün Bodrum Türkbükü’nde görüntülendi.Jet ski’ye binen çift, birkaç tur attıktan sonra dengesini kaybedip denize düştü. Su sporları görevlilerinin jet ski’yi düzeltmesiyle tura devam eden çiftin neşeli halleri dikkat çekti.Kaynak: hurriyet.com.tr