Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel jet ski mağduru oldu!

Önceki gün Bodrum Türkbükü’nde görüntülenen Hamdi Alkan ve eşi Selen Görgüzel, jet ski keyfi yapalım erken jet ski mağduru oldular.

Magazin - 01 Ağustos 2017 05:00
Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel jet ski mağduru oldu!
Hamdi Alkan, eşi Selen Görgüzel ile önceki gün Bodrum Türkbükü’nde görüntülendi.

Jet ski’ye binen çift, birkaç tur attıktan sonra dengesini kaybedip denize düştü. Su sporları görevlilerinin jet ski’yi düzeltmesiyle tura devam eden çiftin neşeli halleri dikkat çekti.

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Kaynak: hurriyet.com.tr
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