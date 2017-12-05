Hamdi Alkan, Nişantaşı’nda görüntülendi. Kızı Zeynep’in İsveçli sevgilisinin bir erkekle öpüştüğü fotoğraflarla ilgili konuşan yönetmen, “Kızım onu tanımadan önce esprisine yapılmış bir şey. 10 numara çocuk, o mutluysa ben ne yapayım?” dedi.
Hamdi Alkan: Kızımın sevgilisi 10 numara
Nişantaşı’nda görüntülenen Hamdi Alkan, kızı Zeynep'in sevgilisiyle ilgili olarak "10 numara çocuk, o mutluysa ben ne yapayım?” dedi.Magazin - 06.12.2017 03:00
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