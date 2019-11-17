Ünlü şarkıcı Haluk Levent'ten Cem Yılmaz'a bir gönderme daha geldi. Aradaki gerilim büyümeye devam ediyor. İşte Haluk Levent'in o sözleri..."Kahramanlarınızı ünlülerden seçmeyin. Yetenek var diye onları ilahlaştırmayın! Şişkin ego ve kibir bazılarımızı çıngıraklı sürüngen yapmış. Rezil ve şımarık tavırlarımız karşısında ezilip, bizleri cool sanmayın! Konserlerimize, filmlerimize, tiyatrolarımıza gelin. Ama kokuşmuş, yapay, vıcık vıcık, kompleksli hallerimizi bunların dışında tutun. Her yaptığımızı savunmayın! Sanatı yüceltin, kişileri değil."Cem Yılmaz geçtiğimiz hafta gösterisinde Haluk Levent'in AHBAP Derneği ile yaptığı yardımlar hakkında "Büyük vurgun, yakında sinemalarda" demişti. Haluk Levent, bu sözleri ‘ekşi sözlük’te okumuş ve"Sevgili Cem Yılmaz. 3 ayrı kişi yanlış duymuş olabilir mi? Değilse açıklar mısın? 1 TL cebime girmişse şerefim üzerine ülkeyi terk edeceğim" şeklinde cevap vermişti.