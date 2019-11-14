Haluk Levent'ten acapella konser!

Sanatçıya konserinde konuk olarak Acapella tarzı şarkılarıyla büyük beğeni toplayan VocaVoice grubu eşlik edecek. Levent, geçmişten günümüze hit olan şarkılarını seslendirerek konuklara adeta bir zaman tüneli hissi yaşatacak. Kısa bir süre önce annesi Sabriye Acil’i kaybeden Levent, ilk kez hayranlarıyla buluşacak. Haluk Levent sosyal medya hesabında ‘Gelin sizi bir sarayım canlarım. Bu Cuma akşamı’ yazarak sevenlerini konsere davet etti.